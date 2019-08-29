Соціальне шахрайство: у Києві пенсіонерів "кинули" на велику суму

У Києві шахрайки під виглядом працівників Пенсійного фонду забрали у місцевих жителів велику суму грошей.

Злочин трапився вдень 29 серпня. Як повідомило джерело OBOZREVATEL, в одну з квартир, розташовану в будинку на бульварі Лесі Українки (Печерський район), подзвонили жінки. Мешканців, які відчинили їм двері, незнайомки попрохали показати заощадження.

"Далі шахрайки непомітно замінили справжні гроші на сувенірні і зникли. Злочинницям дісталося близько 400 тисяч гривень", – повідомив інсайдер.

Ілюстрація pl.oblast.online

Усі обставини даної події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї намагаються виманювати гроші у людей за допомогою фейкових повідомлень на мобільний. Зловмисники відправляють жертві смс про зарахування грошей на рахунок телефону, а потім просять повернути кошти назад

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