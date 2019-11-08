Сотні дзвінків: київське метро закошмарили анонімні "мінери"

У Києві за останні роки зафіксовано сотні анонімних дзвінків із повідомленнями про мінування станцій метро.

Про це розповіла у ефірі ObozTV прессекретарка Київського метрополітену Наталія Макогон. За її словами, масові анонімні дзвінки почалися п'ять років тому.

"Київському метрополітену 59 років, і з цих 59 років 5 останніх є випадки мінування. Вони почалися у 2014 році. За цей час ми отримали 208 таких повідомлень. За останні роки, 2017-19, таких повідомлень близько 20 на рік. У попередні роки їх було значно більше. Але одне повідомлення може стосуватися, наприклад, трьох станцій. Тобто за одним повідомленням ми повинні закривати три станції", – розповіла Макогон.

"Це тримає в дуже великій напрузі наших пасажирів і наш колектив. Але ми все одно закликаємо пасажирів серйозно до цього ставитися", – наголосила вона.

За словами прессекретарки, такі дзвінки не надто впливають на пасажиропотік: "Якщо людина не змогла скористатися "Театральною", вона піде на "Золоті ворота", бо швидше ніяк не доїде... Метро не стоїть. Якщо одна станція закрита, решта інфраструктури працює".

"Що стосується витрат, вони більше лягають на служби, що приїздять. Є видаткова частина у рятувальників, у яких помилковий виклик, а бензин все одно потрібен, щоб машину заправити. Швидка допомога та інші служби, які залучаються – це їхні витратні частини", – пояснила Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві 7 листопада закривали станції метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" і "Академмістечко" через повідомлення про мінування.

аналогічна ситуація спостерігалася і 5 листопада, коли раптово закривали станції метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту", а також відповідні пересадкові вузли.

1 листопада, закривали входи і виходи на станції метро "Театральна" і "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна", а також пересадкові вузли.

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