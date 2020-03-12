Журналістка Яніна Соколова заступилася за головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко, якого побили 11 березня.

На своїй сторінці у Facebook вона закликала міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента Володимира Зеленського, главу Офісу президента Кирила Тимошенко звернути увагу "на цю розправу", а також знайти винних і замовників.

Facebook/Андрій Безносенко

"Андрій рятує життя українців з онко, роблячи надскладні операції, які дають людям шанс. Він врятував і моє життя", – зазначила Соколова.

Вона зауважила, що протягом останніх двох років "Безносенко і команда чесних, талановитих і сміливих лікарів інституту намагаються зламати корупційну машину" цієї медустанови.

"Протистоїть цьому директорка інституту Олена Колесник. Ця інтелігентна на вигляд жінка страшить, відсторонює від посад, ініціює надумані комісії на всіх, хто встає на її шляху", – написала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 березня напали на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка. Він отримав забиття голови і рук, через що змушений перенести найближчі операції.

Нагадаємо, що директорка Інституту раку Олена Колесник подала в суд на журналістку Яніну Соколову.

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