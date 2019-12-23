Смуга смертників: на "забійній" ділянці під Києвом трапилась жорстка ДТП. Відео

На сумнозвісному розвороті на с. Круглик під Києвом стався подвійний "автобоулінг". В результаті одна людина отримала травми.

ДТП трапилась на одеській трасі 21 грудня, проте подробиці стали відомі тільки зараз. Як повідомив OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович, перша аварія без постраждалих сталася перед світлофором.

"Через деякий час на відстані близько сотні метрів трапилась ще одна ДТП: легковик врізався в задню частину іншого авто. Постраждала одна людина", – зазначив він.

На кадрах, знятих камерою зовнішнього спостереження, видно, як автомобіль на швидкості влетів у позашляховик. Також були пошкоджені ще два транспортні засоби.

Користувач Вадим Тягнирядно опублікував відео ДТП з близької відстані. Видно, як передня частина легкового автомобіля передбачуваного порушника практично знищена.

ДТП на одеській трасі Вадим Тягнирядно

Користувачі соцмереж вже назвали місце пригоди "смугою смертників". Як повідомляв OBOZREVATEL, на даній ділянці регулярно трапляються ДТП. Остання жорстка аварія за участю десятка автомобілів сталася 5 грудня.

Всього за півтора року на "пекельному" розвороті трапилось 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми. Проблема полягає в тому, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, що мчить з височини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше дорожники зробили спробу закрити розворот на Круглик, проте місцеві жителі влаштували акцію протесту і відстояли проїзд на ділянці.

Щоб знизити кількість ДТП, в серпні нинішнього року дорожні служби встановити не ділянці світлофор.

Замість світлофора водії раніше пропонували облаштування в районі Круглика безпечні ліві повороти, як в США і Європі.

Деякі світлофори на одеській трасі (в тому числі у с. Круглик), встановлені тимчасово. У минулому році влада обіцяла почати будівництво дворівневих розв'язок в районі Чабани – Гатне і Південного кладовища, однак роботи досі не розпочато.

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