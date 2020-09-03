"Смотрящий" за Києвом Комарницький влаштував "допит" слідчому СБУ: в мережу злили відео

Колишній депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так званий смотрящий за Києвом Денис Комарницький відзначився грубою поведінкою щодо представників правоохоронних органів під час допиту.

Його обурило те, що слідчий прийшов на допит до його будинку з прихованою відеокамерою. Ролик виклав у мережі анонімний Telegram-канал "Джокер" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Смотрящий" за Києвом Денис Комарницький від "Слуги народу" з пристрастю допитав слідчого СБУ на своєму ж допиті. Вимагав його особисті документи й розповів, що з ним трапиться у майбутньому і на кого йому варто працювати", – йдеться в пості.

Комарницький вимагав від слідчого СБУ відрекомендуватися йому особисто

На знятих кадрах, де майже неможливо розібрати, хто перебуває в приміщенні, чутно, як Комарницький пред'являє претензії правоохоронцю за його поведінку.

Судячи із ситуації, слідчий надав господарям будинку посвідчення, однак "смотрящий" за Києвом почав вимагати, щоб той представився йому особисто й чіткіше.

Комарницького обурило те, що правоохоронець знімав слідчі дії в його будинку на приховану камеру

"Ви СБУшники, які накрутили х**ні і злили все. І цей ось, дивися, сидить заряджений, із камерою тримає патрон. Дивися, якщо раптом це полетить..." – заявив Комарницький, звертаючись до своєї дружини.

Під час допиту він відмовлявся підписувати необхідні документи. Те, що відбувається в будинку, колишній депутат Київради назвав жахом, а також сказав, що слідчий спеціально знімає все це для своїх "господарів".

"Давай знімай, дружок, знімай, б*я. Ми не будемо. Мені не смішно, Іро, це жах. Сидить хлопець, бл*дь, відділ поліції. Він у поліції, і він усе це знімає. Це жах просто, кошмар", – незважаючи на прохання дружини заспокоїтися, продовжував обурюватися Комарницький.

Комарницький відмовлявся підписувати документи під час допиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак через так званого смотрящого за Києвом Дениса Комарницького взяв під свій контроль практично всі великі тендери в Києві і через своїх людей займається вимиванням коштів зі столичного бюджету в кращих традиціях ексмера столиці Леоніда Черновецького.

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