Смертельна ДТП із поліцейським у Броварах: у Авакова повідомили нові деталі

Працівник поліції охорони, який у Броварах Київської області збив людей на зупинці громадського транспорту, звільнений з органів МВС. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Резонансну ДТП з поліцейським прокоментував у ефірі ObozTV заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Цьому вже колишньому працівнику поліції немає виправдання. Його дії призвели до загибелі жінки, травмування людей, які просто чекали на зупинці громадського транспорту", – заявив Геращенко.

За його словами, затриманому водієві обиратиметься запобіжний захід, швидше за все, це буде арешт. Водночас керівництво управління Державної охорони Київської області усунуте з посад.

"Я думаю, що будуть питання про зняття з посад. Завдання будуть такими – надалі кожен керівник поліції відповідатиме за своїх підлеглих, аби вони розуміли свою відповідальність, що поліцейські мають бути прикладом для суспільства, а не прикладом вчинення злочинів і вбивств людей на дорогах. Тому з максимальною суворістю поліція, прокуратура і суд повинні дати оцінку цьому злочину", – наголосив заступник глави МВС.

Геращенко висловив надію, що колишній поліцейський отримає максимально можливий термін – 8 років позбавлення волі. За його словами, це буде прикладом для інших.

"У нас у поліції керівництво досі погано підбирає персонал, який замість того, щоб бути прикладом законності, сідає за кермо у стані алкогольного сп'яніння і збиває людей насмерть. Ми вважаємо, що керівництво всіх поліцейських управлінь і відділень має стежити за тим, щоб у них на роботі були тільки адекватні працівники, які розуміють, що сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння і збивати людей – це злочин", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

у Броварах Київської області 26 вересня працівник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві особи отримали травми.

у мережу потрапили нові фото і відео наслідків страшної аварії у Броварах.

також стало відомо, що поліцейський був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

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