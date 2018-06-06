Смертельна ДТП з маршруткою у Києві: опубліковані фото і відео

В Оболонському районі Києва пізно ввечері 5 червня маршрутне таксі насмерть збило жінку.

За словами свідків, жертва переходила дорогу на пішохідному переході Тульської площі, коли в неї влетіла маршрутка №192, повідомили в групі dtp.kiev.ua у Facebook.

"Водій на пішохідному переході збив жінку і близько 15 метрів протягнув її під колесами. Постраждала померла миттєво", - розповіли очевидці.

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Відзначимо, що маршрут №192 пролягає від ст.м. "Почайна" до вул. Милославської, а перевізником є ​ "Союз-Авто".

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Facebook dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Києві у маршрутного таксі на ходу відвалилися колеса.