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4 грудня • оновлено в 10:07
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Смертельна ДТП з маршруткою та Porsche на Київщині: з'явилися страшні фото з місця 18+

1.1т
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У мережі опублікували страшні фото з місця ДТП в місті Буча Київської області 3 грудня, внаслідок якої загинуло дві людини.

Так, автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Два пасажири загинули – їх придавило мікроавтобусом, ще три отримали травми і були госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП з маршруткою і Porsche на Київщині

Смертельна ДТП з маршруткою і Porsche на Київщині

Dtp.kiev.ua

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У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи

В аварії загинуло дві особи

Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Dtp.kiev.ua

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи

В аварії загинуло дві особи

Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Dtp.kiev.ua

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП

Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи

В аварії загинуло дві особи

Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік

Dtp.kiev.ua

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія ДТП
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