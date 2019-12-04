Смертельна ДТП з маршруткою та Porsche на Київщині: з'явилися страшні фото з місця 18+

У мережі опублікували страшні фото з місця ДТП в місті Буча Київської області 3 грудня, внаслідок якої загинуло дві людини.
Так, автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
"Два пасажири загинули – їх придавило мікроавтобусом, ще три отримали травми і були госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.
Смертельна ДТП з маршруткою і Porsche на Київщині
Dtp.kiev.ua
У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварії загинуло дві особи
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік
Dtp.kiev.ua
У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварії загинуло дві особи
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік
Dtp.kiev.ua
У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП
Dtp.kiev.ua
В аварії загинуло дві особи
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка. Загинули дві людини.
Автомобіль Porsche Cayenne, який влаштував смертельну аварію з маршруткою в Бучі під Києвом, належить "ПриватБанку".
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