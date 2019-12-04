Смертельна ДТП з маршруткою та Porsche на Київщині: з'явилися страшні фото з місця 18+

У мережі опублікували страшні фото з місця ДТП в місті Буча Київської області 3 грудня, внаслідок якої загинуло дві людини.

Так, автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Два пасажири загинули – їх придавило мікроавтобусом, ще три отримали травми і були госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП з маршруткою і Porsche на Київщині Dtp.kiev.ua

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік Dtp.kiev.ua

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік Dtp.kiev.ua

У Бучі Київської області 3 грудня трапилася смертельна ДТП Dtp.kiev.ua

В аварії загинуло дві особи Dtp.kiev.ua

Автомобіль Porsche врізався в маршрутку, а та перекинулася на бік Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка. Загинули дві людини.

Автомобіль Porsche Cayenne, який влаштував смертельну аварію з маршруткою в Бучі під Києвом, належить "ПриватБанку".

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