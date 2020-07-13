Смертельна ДТП в Києві: п'яному водію повідомили про підозру

Ймовірному винуватцю ДТП із чотирма загиблими у Києві, який був у стані алкогольного сп'яніння, повідомили про підозру.

Про це написала пресслужба Офісу генерального прокурора України на своєму сайті. Трагедія трапилася 12 липня.

"За процесуального керівництва прокуратури м. Києва водію, що скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій авто Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впоравшись з керуванням, врізався в машину, яка рухалася попереду в попутному напрямку, а тоді виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai Tucson.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів авто Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них загинув у швидкій дорогою в лікарню. Водночас повідомляється, що стан другого – стабільно важкий.

За результатами тестування приладом Drager, у водія визначено вміст алкоголю – 1.32 проміле.

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