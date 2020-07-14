Смертельна ДТП у Києві: у МВС показали фото жертв і єдиної вцілілої дитини

Кримінал 19:48, 14.07.2020 Оновлено: 20:22, 14.07.2020

У МВС показали фото чотирьох загиблих у моторошній ДТП у Києві, а також хлопчика, що вижив.

Знімок на сторінці у Facebook опублікував речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 року народження, за життя якого борються лікарі, – крайній праворуч.

Постраждала в аварії сім'я.
Facebook / Артем Шевченко

"Із родини Цурканових живим залишився один старший син", – написав Шевченко. Він також зазначив, що через дірки законодавства в Україні не карають тисячі п'яних водіїв.

Додамо, в ДТП загинуло подружжя Олексій та Надія (дата народження останньої – 29.12.79), їх син Володимир (09.07.10) і дочка Влада (08.11.16).

Скріншот
Скріншот
Антон Желепа, ймовірний винуватець ДТП.
Facebook / Артем Шевченко

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