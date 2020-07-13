Смертельна ДТП під Києвом: винуватцю загрожує 10 років в'язниці

Водію Mercedes Антону Желепі, який скоїв ДТП з чотирма загиблими на Старообухівській трасі під Києвом, загрожує від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомила поліція Києва у Facebook, за даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

"39-річного водія автомобіля Mercedes затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні", – йдеться в повідомленні.

Слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як розповіла ТСН речниця прокуратури Києва Надія Максимець, суд, скоріше за все, буде 14 липня, але у якому форматі, ще невідомо, бо підозрюваний отримав травми.

"Якщо його стан дозволятиме, він буде доправлений до суду. Можливо, судове засідання відбудеться у режимі відеоконференції", – уточнила вона.

Facebook поліції Києва

Facebook поліції Києва

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