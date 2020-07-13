Смертельна ДТП під Києвом: стало відомо, кому належить Mercedes

Автомобіль Mercedes з держномером AI0999HB, на якому п'яний Антон Желепа влаштував смертельну ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, зареєстрований на мешканку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.

За даними сервісу YouControl, 49-річна Нікітіна є керівником компанії "Фаворит-сервіс".

Як повідомило джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах, власниця заявила поліцейським, що Mercedes брали в кредит. Він був ввезений з-за кордону 14 лютого 2017 року.

Через 20 хвилин після ДТП машина була подана в розшук як викрадена. За інформацією "Київ оперативний" в Facebook, Желепа працював на дачі у власниці авто.

kv.dsns.gov.ua

Facebook поліції Києва

Facebook поліції Києва

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

Facebook\Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL: