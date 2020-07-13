Смертельна ДТП під Києвом: стало відомо, кому належить Mercedes
Mercedes зареєстровано на мешканку Козина Ольгу Нікітіну
Вона є керівником компанії "Фаворит-сервіс"
Нікітін заявила поліцейським, що Mercedes брали в кредит
Через 20 хвилин після ДТП машина була подана в розшук
Став відомий власник Mercedes, на якому влаштували смертельне ДТП під Києвом.
Автомобіль Mercedes з держномером AI0999HB, на якому п'яний Антон Желепа влаштував смертельну ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, зареєстрований на мешканку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.
За даними сервісу YouControl, 49-річна Нікітіна є керівником компанії "Фаворит-сервіс".
Як повідомило джерело OBOZREVATEL в правоохоронних органах, власниця заявила поліцейським, що Mercedes брали в кредит. Він був ввезений з-за кордону 14 лютого 2017 року.
Через 20 хвилин після ДТП машина була подана в розшук як викрадена. За інформацією "Київ оперативний" в Facebook, Желепа працював на дачі у власниці авто.
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Як писав OBOZREVATEL:
12 липня близько 17:20 39-річний Антон Желепа, перебуваючи за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння, здійснив зіткнення з Mercedes Sprinter, після цього виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai.
У результаті ДТП загинули чотири людини, що знаходились в Hyundai: чоловік із дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже відразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні. За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.
Антона Желепу затримали, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.
Раніше Желепа був судимий за хуліганство, домашнє насильство й побиття людини.