Смертельна ДТП під Києвом: розкрито деталі масштабної автокатастрофи

Водія Suzuki, який 16 серпня під Києвом спровокував смертельну ДТП, було госпіталізовано з місця події. Правоохоронці чекають, коли медики нададуть йому дозвіл на спілкування і транспортування, щоб оголосити про підозру у злочині.

Як встановило слідство, 47-річний киянин за кермом Suzuki Grand Vitara їхав у бік столиці по Новій Ірпінської дорозі, але раптово звернув на зустрічну смугу і зіткнувся з Citroen Berlingo. Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Києві.

"В аварії загинули пасажир і водій Citroen, а також дві пасажирки Suzuki. Ще двох осіб і водія з цього авто госпіталізували", - розповіли правоохоронці.

Місце ДТП "Еспресо"

Водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху. У разі доведення провини йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у Сумах автомобіль патрульної поліції зіткнувся з іншою машиною і влетів у натовп пішоходів. Правоохоронці відразу ж заявили, що їхали з "мигалками", а тому мали перевагу у русі.