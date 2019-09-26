Смертельна ДТП із поліцейським у Броварах: з'явилися нові фото та відео

Після смертельної ДТП у Броварах 26 вересня, при якій поліцейський влетів у зупинку з людьми, керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.
Таке рішення ухвалив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба правоохоронців. Там же опубліковані нові фото та відео з місця аварії (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
"Дві години тому в місті Бровари на вулиці Київській трапилася ДТП, у результаті якої загинула одна особа і ще дві – травмовані. За кермом автомобіля перебував співробітник управління поліції охорони Київської області.
Мною ухвалено рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. У найближчі дні громадськість буде повідомлено про жорсткі заходи реагування", – зазначив Клименко.
Фото з місця ДТП
npu.gov.ua
За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Фото з місця ДТП
npu.gov.ua
Фото з місця ДТП
npu.gov.ua
Ігор Клименко
npu.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Напередодні в Києві на вулиці Братиславській вантажівка протаранила зупинку, у результаті чого водія затиснуло в кабіні.
Раніше в українській столиці зіткнулися одразу три фури, через що постраждала одна людина. Інцидент трапився на Столичному шосе поблизу проспекту Науки.
За даними Департаменту патрульної поліції, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 1 688 осіб і майже 17 тис. отримали травми. Всього зафіксовано понад 86 тисяч аварій за 2019 рік.
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