Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Смертельна ДТП із поліцейським у Броварах: з'явилися нові фото та відео

Читати матеріал російською

Після смертельної ДТП у Броварах 26 вересня, при якій поліцейський влетів у зупинку з людьми, керівництво поліції охорони Київщини відсторонили від виконання службових обов'язків.

Таке рішення ухвалив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба правоохоронців. Там же опубліковані нові фото та відео з місця аварії (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Дві години тому в місті Бровари на вулиці Київській трапилася ДТП, у результаті якої загинула одна особа і ще дві – травмовані. За кермом автомобіля перебував співробітник управління поліції охорони Київської області.

Новини
У Києві вантажівка впала на легковик: фото та відео серйозної ДТП

Мною ухвалено рішення відсторонити весь керівний склад управління поліції охорони в області від виконання службових обов'язків і призначити службове розслідування. У найближчі дні громадськість буде повідомлено про жорсткі заходи реагування", – зазначив Клименко.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

npu.gov.ua

За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

npu.gov.ua

Фото з місця ДТП

Фото з місця ДТП

npu.gov.ua

Ігор Клименко

Ігор Клименко

npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Ігор Клименко
Місце
Україна Бровари
Теги
ДТП поліцейський ДТП Національна поліція України видео фотографии
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
2
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Не поранено а травмовано!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel