Смерть жорстоко побитого ветерана АТО у Києві: справа отримала продовження

Напад на ветерана АТО Ігора Панова (позивний "Хан") у Києві 9 листопада перекваліфікували на умисне вбивство.

Двом чоловікам, які жорстоко побили військового та його дружину у під’їзді будинку, змінили підозру. Про це написала пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.

Раніше їхні дії були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п.п. 1,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але через те, що 20 листопада Панов помер у лікарні від отриманих тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфікували як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Ветеран АТО Ігор Панов

У четвер, 21 листопада, чоловікам у присутності захисників повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1,12, ч. 2 ст. 115 КК України. Їм загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавленням волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 9 листопада у під'їзді будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (позивний "Хан") та його дружину Оксану.

Пару знайшли сусіди на сходах між поверхами без свідомості. У обох були проломлені голови.

Поліція затримала підозрюваних у побитті ветерана АТО і його дружини. Нападниками виявилися чоловіки 1989 і 1990 років народження. Один із них – син жінки.

Обох підозрюваних заарештували на два місяці.

А вже 20 листопада у Києві Панов помер у лікарні.

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