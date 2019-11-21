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21 листопада • оновлено в 16:40
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/ Кримінал

Смерть жорстоко побитого ветерана АТО у Києві: справа отримала продовження

2.2т
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Напад на ветерана АТО Ігора Панова (позивний "Хан") у Києві 9 листопада перекваліфікували на умисне вбивство.

Двом чоловікам, які жорстоко побили військового та його дружину у під’їзді будинку, змінили підозру. Про це написала пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.

Раніше їхні дії були кваліфіковані як замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п.п. 1,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але через те, що 20 листопада Панов помер у лікарні від отриманих тілесних ушкоджень, дії підозрюваних додатково кваліфікували як умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Ветеран АТО Ігор Панов

Ветеран АТО Ігор Панов

У четвер, 21 листопада, чоловікам у присутності захисників повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1,12, ч. 2 ст. 115 КК України. Їм загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавленням волі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві 9 листопада у під'їзді будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (позивний "Хан") та його дружину Оксану.

  • Пару знайшли сусіди на сходах між поверхами без свідомості. У обох були проломлені голови.

  • Поліція затримала підозрюваних у побитті ветерана АТО і його дружини. Нападниками виявилися чоловіки 1989 і 1990 років народження. Один із них – син жінки.

  • Обох підозрюваних заарештували на два місяці.

  • А вже 20 листопада у Києві Панов помер у лікарні.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
путин лично отдал приказ пасынку замочить атошника, так?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, два дурня замочили дурака АТОшника и куй с ними ...
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