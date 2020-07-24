Смерть волонтера Кучапіна: в МВС розповіли про зміст записки і важливого свідка

Провадження в справі про смерть керівника громадської організації "Дім милосердя", волонтера Олексія Кучапіна має кваліфікацію за статтею 115 із позначкою “самогубство”.

Як пише ZMINA, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив учасникам акції під будівлею МВС, що на користь версії про самогубство Кучапіна може свідчити знайдена в орендованій квартирі записка.

“Слідство мене не уповноважувало цитувати записку. Але за змістом він пише, що попереднє його життя було недобрим, неправедним, потім він змінився, але останнім часом йому знову не вдалося бути гарною людиною. А завершення записки, на первинну думку слідства, можна трактувати як прощання з цим світом”, – розказав Шевченко.

Він додав, що психологічна та графологічна експертизи мають встановити точно, чи писав цю записку Кучапін і чи є вона передсмертною.

Шевченко також нагадав, що волонтер мав у 2002 та 2004 роках судимості за крадіжки.

За його словами, свідком, який надав інформацію поліції про останній день Кучапіна, була жінка, що перебувала з ним в орендованій квартирі у день його зникнення.

“Вона розповіла, як він опинився в цій орендованій квартирі та що він там робив. Ці свідчення є в справі, і з ними може бути ознайомлена родина”, – зазначив представник МВС.

Він заявив, що точну причину смерті Кучапіна можна буде встановити після завершення комплексної судово-медичної експертизи, яка триватиме ще кілька днів.

Наразі проводяться, зокрема, гістологічна та фармакологічна експертизи. Адже у квартирі були знайдені пігулки, і потрібно, щоб фармакологічна експертиза чітко сказала, який склад цих пігулок, як вони впливають на організм, чи вживав їх загиблий і в якій дозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: