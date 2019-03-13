"Слухав на всю Лепса": сусіди не впізнали молодого батька, який побив чоловіка за гучну музику

За фактом побиття чоловіка через гучну музику в під'їзді будинку на Оболоні в Києві поліція відкрила кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

"Поки жоден із сусідів нападника не впізнав. Правоохоронці вживають необхідних заходів щодо встановлення нападника з метою залучення його до відповідальності", — заявила інспектор районного управління Діана Шутько "ТСН".

Зазначається, що потерпілий зараз у лікарні — у нього переломи ребер, руки і травма черепа. Він забороняє показувати свої фото та називати ім'я. Про чоловіка відомо, що він працює бізнес-тренером.

Сусіди підтверджують, що час від часу з його квартири лунала гучна музика: "Я чула, так, музику. Бувало. Починаючи від Лепса, закінчуючи якимись цілком звичайними розважальними піснями. Але це не так, щоб мене прямо дратувало або ще щось, щоб я ходила розбори робити", — говорить Наталія Мальована.

Зате нападник ходив із претензіями до сусіда не вперше. Його разом із дівчиною жителі під'їзду бачили, але мало хто їх знає.

Юристи пояснюють, що законно врегулювати ситуацію може тільки поліція – саме правоохоронці повинні зафіксувати порушення і виписати протокол. Щоб щоразу не викликати патрульних, фахівці радять подружитися з дільничним.

"Нехай цей дільничний щодня складає протокол на цю людину. Нехай цій людині буде боляче з точки зору грошей. Нехай кожного дня новий протокол йде у суд, і щодня з нього будуть стягувати декілька сотень гривень", — пояснив адвокат Роман Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві боксер побив підлітків за те, що вони кидали сніжки в автомобіль.

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