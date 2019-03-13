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/Кримінал

"Слухав на всю Лепса": сусіди не впізнали молодого батька, який побив чоловіка за гучну музику

2.3тЧитати матеріал російською

За фактом побиття чоловіка через гучну музику в під'їзді будинку на Оболоні в Києві поліція відкрила кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

"Поки жоден із сусідів нападника не впізнав. Правоохоронці вживають необхідних заходів щодо встановлення нападника з метою залучення його до відповідальності", — заявила інспектор районного управління Діана Шутько "ТСН".

Зазначається, що потерпілий зараз у лікарні — у нього переломи ребер, руки і травма черепа. Він забороняє показувати свої фото та називати ім'я. Про чоловіка відомо, що він працює бізнес-тренером.

Сусіди підтверджують, що час від часу з його квартири лунала гучна музика: "Я чула, так, музику. Бувало. Починаючи від Лепса, закінчуючи якимись цілком звичайними розважальними піснями. Але це не так, щоб мене прямо дратувало або ще щось, щоб я ходила розбори робити", — говорить Наталія Мальована.

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Зате нападник ходив із претензіями до сусіда не вперше. Його разом із дівчиною жителі під'їзду бачили, але мало хто їх знає.

Юристи пояснюють, що законно врегулювати ситуацію може тільки поліція – саме правоохоронці повинні зафіксувати порушення і виписати протокол. Щоб щоразу не викликати патрульних, фахівці радять подружитися з дільничним.

"Нехай цей дільничний щодня складає протокол на цю людину. Нехай цій людині буде боляче з точки зору грошей. Нехай кожного дня новий протокол йде у суд, і щодня з нього будуть стягувати декілька сотень гривень", — пояснив адвокат Роман Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві боксер побив підлітків за те, що вони кидали сніжки в автомобіль.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Semenov Igor
Semenov Igor
А я слышал, что музыка сближает....
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Semenov Igor, ты дебил. Обычный кацапский долбак.
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