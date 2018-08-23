"Слухав музику": у Києві трапилася смертельна ДТП із пішоходом

У Шевченківському районі Києва 23 серпня автомобіль ВАЗ насмерть збив пішохода, який перебігав проїжджу частину в кількох метрах від переходу. Трагічна аварія відбулася на вул. Дегтярівській, неподалік від Інституту газу Національної академії наук України.

За попередньою інформацією, 72-річного водія засліпило сонячними променями, і він не побачив перехожого, який почав переходити дорогу. Деталі аварії повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"На асфальті кров, взуття, годинник, розбитий телефон, в навушниках ще грає музика. 72-річний водій ВАЗ, засліплений сонцем, не побачив на переході чоловіка. Чоловік слухав музику і не дивився на всі боки. Мабуть, був впевнений, що зелене світло - гарантія безпеки", - написали свідки ДТП.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Києві поблизу станції метро "Сирець" 7 серпня трапилася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів. 30-річного чоловіка збили просто на очах у його маленької дитини.