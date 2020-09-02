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Слідчому поліції Києва підпалили Lexus

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Кримінал
8,0 т.

  • Підпал стався в Деснянському районі Києва

  • Вогнем пошкоджено моторний відсік

  • Поліцейські встановлюють деталі події

Слідчому поліції Києва вночі підпалили Lexus

Слідчому поліції Києва вночі підпалили Lexus.

У Деснянському районі Києва невідомі за допомогою коктейлю Молотова підпалили автомобіль Lexus RX 300, який належить слідчому одного з районних управлінь столичної поліції.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, інцидент стався в ніч з 1 на 2 вересня.

"В результаті події було пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття авто", - розповів співрозмовник.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві згорів особистий автомобіль Mercedes-Benz, який належить народному депутату від "Слуги народу" Гео Леросу.

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