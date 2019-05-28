Скандальний "Мостобуд" поплатився за незаконний видобуток піску в Києві: у "Cтоп корупції" розкрили деталі

Фінансовому директору скандальної компанії ПАТ "Мостобуд", яка не раз була помічена за незаконним видобутком піску в Києві, Олексію Козловському оголосили підозру.

Як стало відомо OBOZREVATEL, відкриття справи про заподіяння збитків і шкоди стало можливим завдяки зусиллям Асоціації "Надрокористувачі України" й активістів руху "Стоп корупція".

Противники злочинних схем "Мостобуду" продовжували боротьбу протягом двох років. За їхніми оцінками, вручення прокуратурою підозри посадовій особі "Мостобуду", який також є засновником компанії "Мостобуд-Транс", наблизило їх до перемоги над багаторічним обкраданням компанією киян.

Незаконний видобуток піску в Києві Антикор

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року асоціація "Надрокористувачі України" домоглася розірвання договору оренди з ПАТ "Мостобуд", яке незаконно займалося видобутком піску на орендованій території за адресою вулиця Промислова, 4 в Голосіївському районі Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ПАТ "Мостобуд", головою наглядової ради якого є екс-регіонал і нардеп VII скликання Володимир Продивус, неодноразово фігурувало в скандалах із "тітушками".

22 грудня "тітушки" "Мостобуду" розгромили пікет активістів, які прийшли на місце намиву піску протестувати проти браконьєрського вилову ресурсу.

17 січня активісти повідомили, що скандальна компанія "Мостобуд" продовжує намивати і вивозити пісок з берегів Дніпра на Видубичах у Києві, незважаючи на арешт техніки і розірвання договору оренди земельної ділянки.

24 січня в Києві "тітушки" напали на журналістів, які знімали матеріал про те, як у столиці крадуть пісок. Злочинці на декількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили авто представників медіа, застосували аерозольні балони, забрали сумку з грошима і речами. Одного постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, поліція кваліфікувала дії злочинців, як розбій.

У березні 2019 року стало відомо, що компанія всупереч законодавству продовжила браконьєрський видобуток піску.

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