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30 січня • оновлено в 14:47
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Скандальна проросійська реклама у Києві: поліція ввела план "Перехоплення"

2.8т
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У Києві 30 січня поліція почала розшук автомобілів, на яких, імовірно, втекли розклеювачі незаконної провокаційної реклами з написом російською мовою "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фото бізнесмена Олега Катющенка.

У столиці ввели оперативний план "Перехоплення", написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

З 11:00 поліція почала розшукувати два автомобілі білого кольору: Peugeot Partner AB 7851 CT і Mercedes Vito BB 4845 EB. Попередньо, саме за допомогою цих машин втекли люди, які розклеювали незаконну рекламу.

У Києві поліція ввела план "Перехоплення" через скандальну провокаційну рекламу

У Києві поліція ввела план "Перехоплення" через скандальну провокаційну рекламу

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Станом на 11:50 автомобіль Paeguot помітили на вулиці Пухівській (Деснянський район).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Кастрюли закипели)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
"расклейка" такого билборда занимает немало времени. это не А5 наклеить на забор. да еще и билборд не один. требуется автомобиль с лестницей, как минимум, а лучше в подъемной корзиной. их целый день "расклеивали". а теперь, ВНЕЗАПНО, (слово из лучших традиций "обоза") объявлен план "перехват"! в натуре ДБЛБЛДЬ.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это ж сколько сегодня будет непереведенных через дорогу бабушек и неснятых с дерева котят!
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