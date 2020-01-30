Скандальна проросійська реклама у Києві: поліція ввела план "Перехоплення"

У Києві 30 січня поліція почала розшук автомобілів, на яких, імовірно, втекли розклеювачі незаконної провокаційної реклами з написом російською мовою "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фото бізнесмена Олега Катющенка.

У столиці ввели оперативний план "Перехоплення", написало видання "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

З 11:00 поліція почала розшукувати два автомобілі білого кольору: Peugeot Partner AB 7851 CT і Mercedes Vito BB 4845 EB. Попередньо, саме за допомогою цих машин втекли люди, які розклеювали незаконну рекламу.

У Києві поліція ввела план "Перехоплення" через скандальну провокаційну рекламу

Станом на 11:50 автомобіль Paeguot помітили на вулиці Пухівській (Деснянський район).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

Їх авторство приписали бізнесменові Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

У ніч на 30 січня в Києві прибрали незаконні провокаційні рекламні бігборди з текстом російською мовою.

Син Катющенка запевнив, що ані бізнесмен, ані його родина не мають жодного стосунку до цієї реклами.

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