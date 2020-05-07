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7 травня • оновлено в 23:26
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Скандал із нацгвардійцями та підпалом трави отримав продовження. Відео

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Один із бійців Національної гвардії України, які підпалювали траву в Київській області і ледь не побили людину, приніс вибачення за свою поведінку.

Вадим Потеряйко визнав, що його дії ганьблять честь військовослужбовця. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Скандал із нацгвардійцями та підпалом трави отримав продовження

Скандал із нацгвардійцями та підпалом трави отримав продовження

Teza

"Я, Потєряйко Вадим Володимирович, прошу вибачення у пана Устима Мельника за свою ганебну поведінку, яка паплюжить честь військовослужбовця Національної гвардії", – сказав він.

Боєць також вибачився перед ветеранами бойових дій, зокрема перед добровольцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бориспільському районі Київської області бійців Національної гвардії звинуватили в тому, що вони підпалили траву, а також нецензурно висловлювалися і ледь не побили чоловіка, який зробив їм зауваження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
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