Один із бійців Національної гвардії України, які підпалювали траву в Київській області і ледь не побили людину, приніс вибачення за свою поведінку.

Вадим Потеряйко визнав, що його дії ганьблять честь військовослужбовця. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Скандал із нацгвардійцями та підпалом трави отримав продовження Teza

"Я, Потєряйко Вадим Володимирович, прошу вибачення у пана Устима Мельника за свою ганебну поведінку, яка паплюжить честь військовослужбовця Національної гвардії", – сказав він.

Боєць також вибачився перед ветеранами бойових дій, зокрема перед добровольцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бориспільському районі Київської області бійців Національної гвардії звинуватили в тому, що вони підпалили траву, а також нецензурно висловлювалися і ледь не побили чоловіка, який зробив їм зауваження.

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