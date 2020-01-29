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29 січня • оновлено в 11:24
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Скандал в Aroma Kava з ветераном АТО у Києві отримав справедливий фінал

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Адміністрація мережі кав'ярень Aroma Kava офіційно прокоментувала інцидент з ветераном АТО, який трапився у одному із закладів на вулиці Петра Сагайдачного у Києві. Чоловіка хотіли вигнати із приміщення через те, що він нічого не купив, а потім нібито відбирали у нього напій.

Роз'яснення ситуації опублікували на сторінці Aroma Kava у Facebook. Адміністрація закладу додала, що вибачилась перед відвідувачем та очевидицею Валерією Крохмальною, яка опублікувала гнівний пост у мережі.

"Пишемо стосовно ситуації, яка трапилася в нашій кав’ярні. Як тільки нам стало відомо про випадок, співробітницю відсторонили від роботи. Ми вважаємо таку поведінку недопустимою і не розділяємо її. З персоналом всіх кав'ярень проводяться роз’яснювальні бесіди", – йдеться у повідомленні.

Скандал в Aroma Kava з ветераном АТО у Києві отримав справедливий фінал

Скандал в Aroma Kava з ветераном АТО у Києві отримав справедливий фінал

Також адміністрація попросила вибачення у людей, яких обурив інцидент. Водночас представники закладу спростували інформацію про те, що у ветерана АТО відбирали каву, яку йому придбала очевидиця. За їх словами, "столик був прибраний лише після того, як чоловік залишив кав’ярню".

"Нам дуже прикро, що подібна ситуація сталась в кав’ярні Aroma Kava. Ми зробимо все можливе, щоб такого більше не повторилось. Дякуємо за розуміння", – підкреслила адміністрація.

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Свій новий коментар щодо ситуації написала і Крохмальна на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що їй та чоловіку справді зателефонували представники Aroma Kava та принесли вибачення, а також обіцяли компенсувати йому цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві кав'ярня мережі Aroma Kava втрапила у скандал.

  • Персонал закладу на вулиці Петра Сагайдачного звинуватили у тому, що він спершу виганяв ветерана АТО, який не придбав нічого та просто сидів у приміщені, а потім – відібрав у цього чоловіка каву, яку йому купила інша відвідувачка.

  • Журналісти OBOZREVATEL звернулися до адміністрації закладу, проте близько двох діб ніхто не коментував інцидент.

  • У мережі представники кав'ярні коротко відреагували на ситуацію, написавши "ми вирішимо це питання, нам дуже шкода, що трапилося таке непорозуміння".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
АТО
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
щимят патриотов отовсюду уже...
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Теперь синие обоссанные камуфляжные герои АТО соответствуют дресс-коду заведения?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Он ничего не просил тем более ему купили кофе,тут этого работника вообще выгнать нужно
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