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Сів в Uber: у Києві за дивних обставин зник чоловік. Фото

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У Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік. Востаннє він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів у викликане ним авто в районі Виноградаря.

Ім'я зниклого – Сергій Литвинов, повідомила на своїй сторінці в Facebook його сестра, Олеся Литвинова. Вишка мобільного зв'язку зафіксувала його близько 20:30, але за дві години до цього він зник з усіх соцмереж.

"На фото помилкове смс від Uber. Помилкове, тому що 25.08 о 20:35 приїхав за ним не червоний Ford, а інший, темний автомобіль, подальші прикмети якого ми встановлюємо – погано видно на камерах відеоспостереження", – поділилася жінка.

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Повідомлення від Uber з іншою маркою таксі

Повідомлення від Uber з іншою маркою таксі

Facebook Olesia Litvinova

У Києві після поїздки в таксі зник чоловік

У Києві після поїздки в таксі зник чоловік

Facebook Olesia Litvinova

Литвинова також повідомила, що Сергій не був госпіталізований ні в одну столичну лікарню. Поліція відкрила кримінальне провадження і займається його пошуками.

Зниклий вийшов з дому і не повернувся

Зниклий вийшов з дому і не повернувся

Facebook Olesia Litvinova

Як писав OBOZREVATEL, у Києві перехожі виявили дівчину, яка лежала без свідомості біля супермаркету. Коли потерпілу привели до тями, вона розповіла, що її згвалтували в таксі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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