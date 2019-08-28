Сів в Uber: у Києві за дивних обставин зник чоловік. Фото

У Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік. Востаннє він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів у викликане ним авто в районі Виноградаря.
Ім'я зниклого – Сергій Литвинов, повідомила на своїй сторінці в Facebook його сестра, Олеся Литвинова. Вишка мобільного зв'язку зафіксувала його близько 20:30, але за дві години до цього він зник з усіх соцмереж.
"На фото помилкове смс від Uber. Помилкове, тому що 25.08 о 20:35 приїхав за ним не червоний Ford, а інший, темний автомобіль, подальші прикмети якого ми встановлюємо – погано видно на камерах відеоспостереження", – поділилася жінка.
Повідомлення від Uber з іншою маркою таксі
Facebook Olesia Litvinova
У Києві після поїздки в таксі зник чоловік
Facebook Olesia Litvinova
Литвинова також повідомила, що Сергій не був госпіталізований ні в одну столичну лікарню. Поліція відкрила кримінальне провадження і займається його пошуками.
Зниклий вийшов з дому і не повернувся
Facebook Olesia Litvinova
Як писав OBOZREVATEL, у Києві перехожі виявили дівчину, яка лежала без свідомості біля супермаркету. Коли потерпілу привели до тями, вона розповіла, що її згвалтували в таксі.
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