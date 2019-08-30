Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Сів в Uber: у Києві трапилася трагедія із загадковим зникненням чоловіка

6.9т Читати матеріал російською

У Дніпрі знайшли тіло зниклого Сергія Литвинова, який у Києві 25 серпня сів у таксі Uber і більше не виходив на зв'язок.

Про це повідомила його сестра Олеся Литвинова на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, що труп виявили між Пішохідним мостом і мостом Метро: чоловік самостійно стрибнув із одного з них.

"Його знайшли в Дніпрі між Пішохідним мостом і мостом Метро. Стрибок був зроблений з власної волі. Усе це не вкладається в голові, але це вибір, і біль доведеться прийняти", – зазначила Литвинова.

Зниклий Сергій Литвинов

Зниклий Сергій Литвинов

Facebook Олесі Литвинової

Новини
У Києві таксі врізалося в тролейбус і загорілося: фото масштабної аварії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік. Востаннє він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів у авто в районі Виноградаря. Ім'я зниклого – Сергій Литвинов. Вишка мобільного зв'язку зафіксувала його приблизно о 20:30, але за дві години до цього він зник із усіх соцмереж.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
самогубство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...