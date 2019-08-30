Сів в Uber: у Києві трапилася трагедія із загадковим зникненням чоловіка

У Дніпрі знайшли тіло зниклого Сергія Литвинова, який у Києві 25 серпня сів у таксі Uber і більше не виходив на зв'язок.

Про це повідомила його сестра Олеся Литвинова на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, що труп виявили між Пішохідним мостом і мостом Метро: чоловік самостійно стрибнув із одного з них.

"Його знайшли в Дніпрі між Пішохідним мостом і мостом Метро. Стрибок був зроблений з власної волі. Усе це не вкладається в голові, але це вибір, і біль доведеться прийняти", – зазначила Литвинова.

Зниклий Сергій Литвинов Facebook Олесі Литвинової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік. Востаннє він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів у авто в районі Виноградаря. Ім'я зниклого – Сергій Литвинов. Вишка мобільного зв'язку зафіксувала його приблизно о 20:30, але за дві години до цього він зник із усіх соцмереж.

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