"Син то сміявся, то був у ступорі": з'явилися нові подробиці про вибух у будинку в Києві

У Києві жителька будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де трапився вибух та обвал кількох поверхів, сказала, що після НП її син то сміявся, то був у ступорі.

Про це киянка Антоніна розповіла у коментарі журналісту OBOZREVATEL. Під час НП вона перебувала у селі, проте у квартирі залишався її син (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Між сьомим і восьмим поверхами немає двох сходових маршів. Його (Сина. – Ред.) обв'язали шлангом і спустили... І ще одного чоловіка так само. А тоді вони зі всіх квартир виводили людей", – пояснила жінка.

У Києві трапився вибух у будинку

"Розповідали сусіди і знайомі, що з ним учора довго дуже психологи працювали... У нього були перепади: то сміявся, то був у ступорі", – додала киянка.

За її словами, тепер родина повернеться назад у село. Водночас жінка відзначила, що у помешканні залишилось багато важливих документів.

У Києві трапився вибух у будинку

Ще один мешканець "постраждалого" під'їзду Віктор розповів, що після НП йому з родиною нібито запропонували пожити в інтернаті, де раніше був спалах коронавірусу. Проте сім'я відмовилась і заночувала у друзів. Також киянин сказав, що очікує від влади нову квартиру, і додав, що у помешканні у нього залишились і гроші, і речі.

Водночас жителька сусіднього будинку Єлизавета зазначила, що машину її чоловіка, яка стояла неподалік місця НП, після вибуху побило частинами, які відривались від будівлі.

У Києві трапився вибух у будинку

"Я була у ванній. І в мене мало двері не вилетіли. Вони дуже сильно почали грохотіти. Були навіть думки, що це землетрус", – наголосила ще одна жителька сусіднього будинку Еліонора.

Тоді, за словами жінки, вона побачила хмару диму та подумала, що трапився вибух.

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