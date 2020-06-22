"Син то сміявся, то був у ступорі": з'явилися нові подробиці про вибух у будинку в Києві
У Києві трапився вибух у будинку
У Києві жителька будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де трапився вибух та обвал кількох поверхів, сказала, що після НП її син то сміявся, то був у ступорі.
Про це киянка Антоніна розповіла у коментарі журналісту OBOZREVATEL. Під час НП вона перебувала у селі, проте у квартирі залишався її син (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Між сьомим і восьмим поверхами немає двох сходових маршів. Його (Сина. – Ред.) обв'язали шлангом і спустили... І ще одного чоловіка так само. А тоді вони зі всіх квартир виводили людей", – пояснила жінка.
У Києві трапився вибух у будинку
"Розповідали сусіди і знайомі, що з ним учора довго дуже психологи працювали... У нього були перепади: то сміявся, то був у ступорі", – додала киянка.
За її словами, тепер родина повернеться назад у село. Водночас жінка відзначила, що у помешканні залишилось багато важливих документів.
У Києві трапився вибух у будинку
Ще один мешканець "постраждалого" під'їзду Віктор розповів, що після НП йому з родиною нібито запропонували пожити в інтернаті, де раніше був спалах коронавірусу. Проте сім'я відмовилась і заночувала у друзів. Також киянин сказав, що очікує від влади нову квартиру, і додав, що у помешканні у нього залишились і гроші, і речі.
Водночас жителька сусіднього будинку Єлизавета зазначила, що машину її чоловіка, яка стояла неподалік місця НП, після вибуху побило частинами, які відривались від будівлі.
У Києві трапився вибух у будинку
"Я була у ванній. І в мене мало двері не вилетіли. Вони дуже сильно почали грохотіти. Були навіть думки, що це землетрус", – наголосила ще одна жителька сусіднього будинку Еліонора.
Тоді, за словами жінки, вона побачила хмару диму та подумала, що трапився вибух.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух у житловому будинку. У результаті було пошкоджено декілька поверхів.
Внаслідок події загинуло троє людей. Також з'явилася інформація про одну з жертв.
Під час вибуху осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
У МВС вирішили розглядати дві версії НП.
Пізніше рятувальники заявили про ризик обвалу будівлі, тому її почали укріплювати.