"Сигнальчик такий собі": у мережі провели жорстку аналогію між НП з дітьми у школах Києва

У Києві спеціалізовані школи №94 "Еллада" та №173 пов'язали через те, що з їхніх вікон протягом року вистрибнуло двоє дітей. А керівництво навчальних закладів звинуватили в тому, що воно не захотіло брати відповідальності за булінг, який міг стати причиною цих вчинків школярів.

Про це розповіла киянка Анастасія Мельниченко на сторінці "Батьки SOS" у Facebook. Вона пригадала, що у жовтні з вікна школи №173 вистрибнула семикласниця, а навесні аналогічна ситуація трапилася із хлопчиком у школі №94.

"Ситуація дуже схожа: в обох випадках батьки та деякі свідки говорять про булінг, а школа списує все на проблеми у сім'ї (173) та дивакуватість дитини (94). В обох випадках школа не бере на себе відповідальність за булінг та хоче вигородити насамперед себе, а не стати на захист дитини", – написала Мельниченко.

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За її словами, оскільки хлопчик загинув, то вже ніхто не зможе дізнатися, що трапилося насправді. Також незрозуміло, чи буде здатна школярка заговорити через отримані травми.

"Дівчинка мулатка, тому, кажуть, її дражнили "мавпою". Хай там як, а сигнальчик для шкіл такий собі. Сигнальчик для держави такий собі", – підсумувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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