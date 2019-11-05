"Сигнальчик такий собі": у мережі провели жорстку аналогію між НП з дітьми у школах Києва

У Києві спеціалізовані школи №94 "Еллада" та №173 пов'язали через те, що з їхніх вікон протягом року вистрибнуло двоє дітей. А керівництво навчальних закладів звинуватили в тому, що воно не захотіло брати відповідальності за булінг, який міг стати причиною цих вчинків школярів.
Про це розповіла киянка Анастасія Мельниченко на сторінці "Батьки SOS" у Facebook. Вона пригадала, що у жовтні з вікна школи №173 вистрибнула семикласниця, а навесні аналогічна ситуація трапилася із хлопчиком у школі №94.
"Ситуація дуже схожа: в обох випадках батьки та деякі свідки говорять про булінг, а школа списує все на проблеми у сім'ї (173) та дивакуватість дитини (94). В обох випадках школа не бере на себе відповідальність за булінг та хоче вигородити насамперед себе, а не стати на захист дитини", – написала Мельниченко.
У мережі провели жорстку аналогію між НП з дітьми у школах Києва
За її словами, оскільки хлопчик загинув, то вже ніхто не зможе дізнатися, що трапилося насправді. Також незрозуміло, чи буде здатна школярка заговорити через отримані травми.
"Дівчинка мулатка, тому, кажуть, її дражнили "мавпою". Хай там як, а сигнальчик для шкіл такий собі. Сигнальчик для держави такий собі", – підсумувала вона.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Солом'янському районі Києва у спеціалізованій школі №173 (проспект Відрадний, 20) з вікна четвертого поверху вистрибнула 12-річна дівчинка. НП трапилася у середу, 23 жовтня.
Учениця могла зробити це, бо однокласники нібито часто називали її мавпою через колір шкіри.
Стан 12-річної дівчинки був стабільно важким.
Раніше, у березні, 14-річний хлопчик вистрибнув з вікна спеціалізованої школи "Еллада" №94 у Києві. Керівництво закладу начебто заборонило вішати на стіні класу колаж із фотографіями в пам'ять про загиблого учня.
Директорка школи запевнила, що ситуація з фото – непорозуміння.
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