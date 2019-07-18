"Сидів п'яний!" У Києві водій популярного таксі потрапив в скандал

У ніч на 18 липня в Києві місцевий житель помітив у дворі будинку п'яного чоловіка в машині популярного таксі Uber.

Інцидент стався на вулиці Окіпній в Дніпровському районі, йдеться на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У дворі стоїть Uber заведений з включеними фарами, з відкритими водійськими дверима, двірниками, що працюють і без водія, перегороджує мені проїзд", - розповів він.

Водія таксі помітили п'яним

Киянин підійшов до автомобіля, щоб прояснити ситуацію.

"Бачу ззаду сидить людина, думаю пасажир?! Виявляється, це водій, який сидить п'яний, розповідає про те, що привіз його дядько, який пішов спати, а сам він не місцевий. Водія оформили за суворістю, 2.20 проміле", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний водій таксі Uber мало не збив кількох людей, а потім врізався у вантажівку Mercedes.

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