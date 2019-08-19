Шукають під Києвом: на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець

У четвер, 1 серпня, з Бердичівського виправного центру (Житомирська область) втік неодноразово судимий злочинець Андрій Ботов, 1975 року народження. Він попрямував у бік Білої Церкви (Київщина).

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Особливі прикмети Ботова: зріст приблизно 185 см, русяве волосся і шрами на лівій скроні.

На Житомирщині з в'язниці втік злочинець Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!