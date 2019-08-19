Шукають під Києвом: на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець

У четвер, 1 серпня, з Бердичівського виправного центру (Житомирська область) втік неодноразово судимий злочинець Андрій Ботов, 1975 року народження. Він попрямував у бік Білої Церкви (Київщина).
Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі опублікували фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Особливі прикмети Ботова: зріст приблизно 185 см, русяве волосся і шрами на лівій скроні.
На Житомирщині з в'язниці втік злочинець
Київ Оперативний
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У четвер, 15 серпня, засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер втік в аеропорту "Бориспіль". Його оголосили у всеукраїнський розшук.
У мережу потрапили кадри "втечі" наркобарона від співробітників СБУ.
Засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass був затриманий СБУ в ніч на 17 серпня.
Служба безпеки України затримала трьох своїх співробітників, які допустили втечу наркобарона.
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