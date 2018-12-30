Шукали тиждень: у Києві знайшли мертвою зниклу дівчину

У Києві знайшли вбитою раніше зниклу дівчину, пошуки якої тривали з 24 грудня.

Про це розповів на своїй сторінці адміністратор Facebook-спільноти dtp.kiev.ua Влад Антонов, уточнивши, що тіла 31-річної Тетяни Романенко та її хлопця перебували в одній зі столичних квартир.

"Дівчина Тетяна 1987 р. н., яка раніше зникла, знайдена вбитою, у квартирі, також поряд виявлений труп її хлопця. Приносимо співчуття родичам і друзям загиблої. Не будемо коментувати подію ЗМІ, таємниця слідства", – написав Aнтoнoв.

Тетяна Романенко Київ Оперативний

Дівчина працювала в приватній будівельній компанії по вулиці Медова, 5 у Солом'янському районі Києва. Коментатори соцмережі пишуть, що Тетяна була мамою п'ятирічної дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка втопила власних дітей у ванній, після чого її визнали психічно хворою і помістили на лікування у клініку.