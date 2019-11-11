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11 листопада • оновлено в 14:00
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/ Кримінал

У Києві прихильники Філарета влаштували бійку: всі подробиці

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У Києві 11 листопада пройшла хресна хода прихильників УПЦ КП патріарха Філарета проти ліквідації їх церкви.

Учасники прийшли до Офісу президента і Кабміну і передали свої вимоги. Потім вони вирушили до будівлі Апеляційного суду, де сталася НП, передає "Страна".

Їх не пустили на засідання, де слухається позов УПЦ КП, пояснивши, що в суді знаходяться представники ліквідаційної комісії.

Після цього між Нацгвардією і прихильниками УПЦ КП почалася масова бійка, віруючі спробували штурмом взяти будівлю суду, вибили двері, а нацгвардійці застосували проти них сльозогінний газ.

У свою чергу юрист УПЦ КП Неоніла Ткаченко заявила, що проти них необгрунтовано застосували силу.

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"Ми хотіли цивілізованим способом донести свій протест, і привернути увагу громадськості до цього процесу, але нас не пустили на засідання суду. Колегія суддів під головуванням судді Панюка зробила все можливе, щоб ми не потрапили на відкрите судове засідання. І бійці Нацгвардії незаконно не пропустили нас в будівлю суду", - зазначила вона.

Потім прихильники УПЦ КП знову висунулися під Офіс президента. Коли люди почали відходити від суду, підійшла поліція і планувала затримати одного священика і учасника хресного ходу, але почалася бійка.

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

Прихильники Філарета влаштували "бунт" в Києві

За даними прес-служби поліції Києва, в управління були доставлені п'ятеро осіб.

"Під час судового засідання в приміщенні суду на вулиці Московський сталася бійка між представниками релігійної організації та працівниками суду. На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, група осіб розбила скляні двері в будівлі суду і намагалася потрапити на засідання, в результаті чого сталося зіткнення з представниками суду. Для припинення конфлікту працівники поліції застосували сльозогінний газ.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Православна церква України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Раскольники, которых наипали, бурагозят против наипавших. Красота :-)
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