Шкіра посиніла: в Києві у під'їзді будинку виявили труп

У Дарницькому районі Києва вранці 23 травня у під'їзді багатоповерхівки знайшли труп чоловіка. Він перебував на сходах між поверхами.

За попередньою оцінкою медиків, смерть настала через передозування невідомою речовиною, пише "Інформатор". Уточнюється, що труп був знайдений на вул. Вереснева.

За словами місцевих жителів, померлий не жив у їхньому будинку, але працював на підприємстві, яке розташоване неподалік. Із собою у нього були документи, що дозволило поліції швидко встановити особу.

"Тіло виявили мешканці будинку, коли йшли на роботу. Померлий був у сидячій позі на сходах між другим і третім поверхом. Його шкіра посиніла", – уточнили в ЗМІ.

Будинок, де сталася надзвичайна подія Скріншот

Вул. Вереснева Google-карт

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Подільському районі Києва виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Він перебував біля гаражів на вул. Нижньоюрківській. Загиблому було 58 років, він місцевий житель.

Правоохоронці встановили, що постріл зробили зі зброї, офіційно зареєстрованої на загиблого.

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