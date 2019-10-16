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16 жовтня • оновлено в 15:43
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Шкіра почала відшаровуватися: у Києві в озері виявили труп

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У Дніпровському районі Києва у середу, 16 жовтня, в озері Райдуга люди помітили голову людини, яка перебувала на поверхні води. Після цього водолази дістали звідти тіло чоловіка.

Це трапилося поруч із вулицею Райдужною. На місце викликали медиків, поліцію та рятувальників, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Тіло перебувало за 10 метрів від берега. Скільки часу загиблий перебував у воді і за яких обставин потонув – невідомо, але у трупа вже почала відшаровуватися шкіра на руках і ногах.

У Києві в озері виявили труп

У Києві в озері виявили труп

Інформатор

Чоловік був роззутий. На вигляд загиблому – близько 40-50 років. Його особистість не встановили, адже при огляді не знайшли жодних документів.

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У Дніпровському районі Києва у середу, 16 жовтня, на озері "Райдуга" люди помітили голову людини, яка перебувала на поверхні води

У Дніпровському районі Києва у середу, 16 жовтня, на озері "Райдуга" люди помітили голову людини, яка перебувала на поверхні води

Інформатор

Після цього водолази дістали звідти тіло чоловіка

Після цього водолази дістали звідти тіло чоловіка

Інформатор

Тіло перебувало за 10 метрів від берега

Тіло перебувало за 10 метрів від берега

Інформатор

У трупа вже почала відшаровуватися шкіра на руках і ногах

У трупа вже почала відшаровуватися шкіра на руках і ногах

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 13 жовтня, на озері у парку "Перемога" знайшли труп чоловіка. У нього був зчесаний лоб, інших видимих травм не виявили. Документів при ньому не було. Вбивство це чи суїцид – невідомо.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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