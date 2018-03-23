Шантаж через iPhone в Києві: скандал отримав продовження

Мережа гаджетів і аксесуарів "Цитрус", яка потрапила в скандал з витоком даних з IPhone , виставила кілька претензій постраждалим клієнтам.

Зокрема, вона заборонила їм згадувати свою назву, повідомляє в Facebook Станіслав Графський.

"Нас звинувачують у використанні ТМ "Цитрус" (навіть не знаю, чи можу я тепер взагалі слово цитрус писати і купувати цитруси в магазині). Нас звинувачують в тому, що ми надали недостовірні відомості (хм, як же недостовірні, якщо сам СЕО ( самі знаєте якої компанії) все підтвердив ", - повідомляє Станіслав Графський.

Від нього також зажадали видалити всю інформацію, яка принижує честь і гідність компанії в інтернеті.

"І найголовніше - видалити всю інформацію, яка принижує честь і гідність компанії в інтернеті і в інших засобах інформації. Тобто, ви всы зобов'язані видалити всі свої негативні історії, а краще замінити їх на позитивні. Тільки мені здається, що це головна мета затіяного? Доведеться судитися. Зараз мені дуже потрібна юридична допомога і ваша підтримка ", - сказав хлопець.

Пізніше Станіслав Графський повідомив, що керівник компанії пообіцяв зупинити роботу над претензією.

"СЕО компанії "Цитрус" Віталій Кузнєцов вийшов зі мною на прямий діалог. Віталій запевняв мене, що питання щодо даної ситуації будуть максимально оперативно вирішуватися і хід всієї справи під його особистим контролем. СЕО компанії пообіцяв зупинити роботу над претензією. На даний момент порушено кримінальну справу, і йде слідство ", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше хлопець розповів в соцмережі, що його сестра в січні здала свій зламаний смартфон в сервісний центр магазину "Цитрус" за умовами програми "Абсолютна Захист". Телефон повинні були утилізувати в Китаї. Однак через півтора місяця IPhone виявився в руках зловмисників, які відновили роботу смартфона, зажадали надати їм пароль до iCloud і шантажували дівчину.

Після цього керівник компанії Віталій Кузнєцов заявив, що до інцидента причетний недобросовісний співробітник магазина і описав, яким чином смартфон потрапив не в ті руки.

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