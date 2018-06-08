"Шахраї в ударі": розкрита схема аферистів під Києвом

У Вишгороді жінку намагався обдурити шахрай, прикидаючись покупцем в інтернеті.

Схему афери на онлайн-майданчику для продажу товарів розповіла в групі "Вишгород/Вишгородський район Києва" Дарина Пятібратова.

Вона опублікувала оголошення про продаж свого фотоапарата. Їй подзвонив покупець, представившись співробітником фірми-скупниці вживаної техніки. Він попросив у жінки номер банківської карти, на яку нібито збирався переказати гроші за покупку.

"Він каже, що вони є юридичною особою і просто на карту фізособі гроші скинути не можуть. Але в банкоматі ПриватБанку є послуга "Отримати переказ". Ми, каже, вам гроші перекажемо, а я вам скажу, що натиснути на банкоматі і зразу готівку отримаєте. І ще уточнює: "Ви ніколи таку операцію не робили?", - розповіла Пятібратова.

Вона повідомила, що чоловік наполягав на тому, що посилку потрібно відправити в той же день.

"Загалом, я погодилася на всі ці маніпуляції. Хоча підозри закралися", - продовжила розповідь жінка.

"Покупець" розповів їй, які кнопки треба натиснути, щоб пройшла оплата. Однак замісь грошей продавець отримала тільки роздрукований чек. Шахрай сказав, що це через те, що вона надала карту для виплат, а на неї його компанія скинути їй гроші не може, тому жінці потрібно оформити нову картку.

"Я кажу: "Ні. Ніяку кредитку я оформляти не буду". І раптом хлопчина починає мені погрожувати. Мовляв, вони передають якусь мою справа до суду. І мені прийде повістка. І я повинна з'явитися в суд через два тижні! А якщо не з'явлюся, то поліція мене "за шкірки" приведе. І кинув слухавку", - розповіла Пятібратова.

Також вона зазначила, що у відділенні банку їй підтвердили, що за такою схемою діють шахраї.

У коментарях до посту користувачі розписали, в чому саме полягає схема афери.

"Читати те, що пише банкомат, у вас не було б можливості, він швидко б все диктував, що робити, і в процесі всього цього дійства ви б перерахували йому ваш залишок на карті", - відзначили коментатори.

Також знайшлися і інші постраждалі від таких шахраїв.

"Мене "розводили" точно за такою схемою, теж не зразу зрозуміла, врятувало, що також не було грошей на карті", - написала Тетяна Дубинська.

"І я на таких попалася. Сукню в салон "Престиж" продавала. Вчасно зіскочила, теж погрожували. І теж говорили, що з картою для виплат не мають справ", - поділилася користувачка з ніком Ліна Розе.

"Мені теж сьогодні дзвонили, приписали суму "з хмар" - шахраї сьогодні в ударі", - розповіла користувачка з ніком Дасья Олегівна.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві активізувалися продавці-шахраї, що пропонують нібито якісний товар за доступними цінами.