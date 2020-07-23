Шабуніну спалили будинок: з'явилися нові відео з місця НП під Києвом

Кирило Лютий Кримінал 19:47, 23.07.2020

Будинок активіста Віталія Шабуніна в селі Гнідин під Києвом могли підпалити горючою сумішшю, яку кинули в будівлю прямо через паркан.

Таку версію озвучив журналіст Юрій Ніколов в Facebook, опублікувавши нові відео з місця НП.

"Усередині затоплено, смердить і тут не можна жити", – розповів він. Ніколов додав, що "якби не уважні сусіди – тато і мама Шабуніна, які спали в будинку, вчаділи б".

Як писав OBOZREVATEL, будинок Шабуніна підпалили вночі 23 липня. Активіст впевнений, що це зробили навмисне, а батьки пов'язують підпал з роботою сина.

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