Шабуніну спалили будинок: з'явилися нові відео з місця НП під Києвом

Будинок активіста Віталія Шабуніна в селі Гнідин під Києвом могли підпалити горючою сумішшю, яку кинули в будівлю прямо через паркан.

Таку версію озвучив журналіст Юрій Ніколов в Facebook, опублікувавши нові відео з місця НП.

"Усередині затоплено, смердить і тут не можна жити", – розповів він. Ніколов додав, що "якби не уважні сусіди – тато і мама Шабуніна, які спали в будинку, вчаділи б".

Як писав OBOZREVATEL, будинок Шабуніна підпалили вночі 23 липня. Активіст впевнений, що це зробили навмисне, а батьки пов'язують підпал з роботою сина.