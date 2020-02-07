Серце зупинилося на руках батька: прокуратура взялася за загибель 2-річного хлопчика в лікарні Києва

Правоохоронці опитали батьків дворічного хлопчика, який загинув під час проведення гастроскопії в одній із лікарень Києва. Сім'я дитини звинуватила у трагедії медиків, але заяву в поліцію ще не писала.

Деталі журналістам "Сегодня" розповіли представники поліції Оболонського району. На місце НП, в лікарню на вулиці Богатирській, виїздила слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці задокументували всю наявну інформацію про подію і внесли до реєстру досудових розслідувань. Опитали батьків. Наразі від них жодних заяв у поліцію не надходило", – повідомили там.

У Києві в лікарні загинув хлопчик

Спочатку було відкрито кримінальне провадження за 115 статтею. Після того, як стала відома причина смерті хлопчика – розрив горлянки і стравоходу, її змінили на частину 2 статті 140 – неналежне виконання службових обов'язків медичного або фармацевтичного працівника, яке призвело до тяжких наслідків, зокрема смерті людини.

"Поліцією призначена судово-медична експертиза, за її результатами ми будемо розуміти, від чого саме померла дитина. Можливо, це трапилося через пластмасову ногу ляльки, яка потрапила у стравохід і його подряпала. Чи це відбулося через кілька невдалих спроб ввести зонд для проведення гастроскопії. Слідство триває", – відзначили представники поліції.

У пресслужбі прокуратури №5 Києва повідомили нові деталі.

"Зараз у кримінальному провадженні створена група процесуальних керівників, до складу якої включено ювенального прокурора. Розслідування обставин смерті 2-річного хлопчика прокуратурою міста Києва взято на контроль", – поділилися правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили у трагедії медиків.

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