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8 лютого • оновлено в 07:55
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/ Кримінал

Серце зупинилося на руках батька: прокуратура взялася за загибель 2-річного хлопчика в лікарні Києва

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Правоохоронці опитали батьків дворічного хлопчика, який загинув під час проведення гастроскопії в одній із лікарень Києва. Сім'я дитини звинуватила у трагедії медиків, але заяву в поліцію ще не писала.

Деталі журналістам "Сегодня" розповіли представники поліції Оболонського району. На місце НП, в лікарню на вулиці Богатирській, виїздила слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці задокументували всю наявну інформацію про подію і внесли до реєстру досудових розслідувань. Опитали батьків. Наразі від них жодних заяв у поліцію не надходило", – повідомили там.

У Києві в лікарні загинув хлопчик

У Києві в лікарні загинув хлопчик

Спочатку було відкрито кримінальне провадження за 115 статтею. Після того, як стала відома причина смерті хлопчика – розрив горлянки і стравоходу, її змінили на частину 2 статті 140 – неналежне виконання службових обов'язків медичного або фармацевтичного працівника, яке призвело до тяжких наслідків, зокрема смерті людини.

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"Поліцією призначена судово-медична експертиза, за її результатами ми будемо розуміти, від чого саме померла дитина. Можливо, це трапилося через пластмасову ногу ляльки, яка потрапила у стравохід і його подряпала. Чи це відбулося через кілька невдалих спроб ввести зонд для проведення гастроскопії. Слідство триває", – відзначили представники поліції.

У пресслужбі прокуратури №5 Києва повідомили нові деталі.

"Зараз у кримінальному провадженні створена група процесуальних керівників, до складу якої включено ювенального прокурора. Розслідування обставин смерті 2-річного хлопчика прокуратурою міста Києва взято на контроль", – поділилися правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили у трагедії медиків.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот зачем нам такая медицина и такие врачи?а сейчас таких врачей 90%!!разогнать эту шарашкину контору и оставить по одной больнице на район для бомжей и медицина должна быть страховая и люди должны лечиться у частников!!!!!!зачем мы содержим этих мерзавцев которые только взятки брать умеют!!!!
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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