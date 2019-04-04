"Сепарок з татуюваннями": з'явилися нові дані про постраждалого від вибуху у Києві

Постраждалим у результаті вибуху авто в Києві може бути сам організатор вибуху. За попередньою інформацією, він готував замах на українського розвідника.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник глави СБУ Ярослав Антоняк. Він зазначив, що у потерпілого чоловіка на руках були характерні татуювання.

"Цікавий такий сепарок пробував українського розвідника підірвати. Тигр-ягуар, Сонце-маорі. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без рук залишаються самі підривники", – написав Антоняк.

Потерпілий від вибуху в Києві Facebook Ярослав Антоняк

Вибух прогримів вночі 4 квітня на парковці гіпермаркету "Ашан". Потужний звук розбудив мешканців кількох будинків по сусідству. В результаті події постраждав чоловік. Йому, за словами джерела OBOZREVATEL, відірвало руку по лікоть.

Як писав OBOZREVATEL, в момент вибуху на парковці знаходилися 10 автомобілів. Першими пораненого чоловіка помітили очевидці вибуху, які і викликали поліцію. Правоохоронці з'ясували, що потерпілий не є власником авто.

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