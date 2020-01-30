Щоб зменшити затори: під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки

На трасах Київ – Одеса (М-05) та Київ – Чоп (М-06) планують спорудити три нові транспортні розв'язки.

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" оголосило закупівлю робіт з будівництва. Про це повідомила пресслужба агентства.

Виконання робіт передбачено за рахунок позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки

Так, планується будівництво наступних транспортних розв'язок:

на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса (км 15+390);

на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса (км 21+847);

на автомобільній дорозі M06 Київ – Чоп (км 21+767).

Будівництво цих транспортних розв’язок повинно забезпечити розвантаження доріг, а також поліпшити безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера столиці України Максим Бахматов заявив, що транспорт може повністю паралізувати Київ уже в 2020 році, а за оптимістичними прогнозами – через два роки.

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