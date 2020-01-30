Головна Новини
30 січня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Щоб зменшити затори: під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки

1.5т
Читати матеріал російською

На трасах Київ – Одеса (М-05) та Київ – Чоп (М-06) планують спорудити три нові транспортні розв'язки.

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" оголосило закупівлю робіт з будівництва. Про це повідомила пресслужба агентства.

Виконання робіт передбачено за рахунок позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки

Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки

Так, планується будівництво наступних транспортних розв'язок:

  • на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса (км 15+390);

  • на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса (км 21+847);

  • на автомобільній дорозі M06 Київ – Чоп (км 21+767).

Новини
На межі колапсу: названі вулиці Києва, де найчастіше виникають затори

Будівництво цих транспортних розв’язок повинно забезпечити розвантаження доріг, а також поліпшити безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера столиці України Максим Бахматов заявив, що транспорт може повністю паралізувати Київ уже в 2020 році, а за оптимістичними прогнозами – через два роки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Прикололо фото развязки опубликованное в статье - украинцы что бы подобное построить у вас вам нужно будет ни пить ни есть лет 10-15 -ать и то если вам это кто то построит у самих у вас руки не из того места растут ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги