"Що ви від нас хочете?" У Києві спалахнув скандал із поліцією через домашнє насилля

Жителька Києва звинуватила співробітників поліції у тому, що вони неналежним чином відреагували на виклик про домашнє насилля.

Про інцидент розповіла сама киянка та очевидиця ситуації Елла Ламах на своїй сторінці у Facebook. За словами Ламах, одного дня вона побачила на вулиці під дощем жінку, яка стояла у домашньому вбранні та плакала.

"Я підходжу і питаю: "Чи можу я допомогти?". Вона відповідає: "Не чіпайте мене, ви мені не зможете допомогти" і далі плаче. Я кажу: "Ви мені скажіть, що трапилося, і я буду розуміти, чи зможу допомогти". Вона говорить: "Мене б'є чоловік, я втекла, у мене вдома діти", – написала очевидиця.

Вона відзначила, що запропонувала постраждалій викликати поліцію та зайти до помешкання, аби одягнутися. Жінка погодилася, втім, не відразу. Був здійснений дзвінок до правоохоронних органів, під час якого диспетчерка пояснила новоспеченій знайомій Ламах алгоритм дій.

У Києві спалахнув скандал із поліцією через домашнє насилля

Уже вдома, за словами Ламах, чоловік постраждалої почав нецензурно лаятися та не хотів випускати жінку на вулицю знову, намагався перешкодити очевидиці, а згодом виходив у під'їзд до них.

"Але головне далі. Телефонує мені поліцейський з підрозділу "Поліна" Володимир і питає, чого я викликала поліцію. Пряма мова: "Дайте слухавку постраждалій. Що ви від нас хочете? Він вже пішов? Добре. То що ви хочете, щоб ми зробили? Чому ми повинні приїхати?" – переказала діалог із правоохоронецем жінка.

"Я не витримую, беру слухавку і пояснюю, що, згідно із законом України про протидію домашньому насильству, вони повинні... А він мені: "Та ви що? Що я ще повинен? Ви хто така? Дайте слухавку постраждалій... Так, що ви від нас хочете?" Питаю його прізвище та ім'я. Кажу, що діє не згідно із законом. Він запропонував на нього поскаржитись", – додала Ламах.

Вона відзначила, що пізніше запропонувала жінці переїхати до неї пожити, а також поговорила про розлучення. Справа в тому, що, за словами самої постраждалої, домашнє насилля тривало близько року.

"Потім я дізналася, що через 10-15 хвилин після того, як ми розійшлися, працівники поліції приїхали, склали протокол, був огляд. Отже, я не хочу кривдити даремно людей, але чому поліцейський з нами так розмовляв?" – підсумувала Ламах.

У коментарі OBOZREVATEL Ламах відзначила, що зідзвонювалася із потерпілою, і та розповіла її, що наступного дня після інциденту чоловік не приходив додому. Також, за словами жінки, дітей той ніколи не бив, але регулярно робив це із дружиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських Київщини запідозрили у вимаганні 10 тис. грн за конфіскований автомобіль. У місті Українка вони зупинили BMW за начебто погане освітлення "єврономерів", сказали, що у власника фальшиві документи на авто, а тоді забрали техпаспорт і ключі.

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