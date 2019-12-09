Що буде з київським метро: суд ухвалив важливе рішення

Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП "Київський метрополітен".

Комунальне підприємство наполягало на переглядi за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом "Австро-Угорської Лизингової компанії" (раніше – Укррослізинг").

Олігарх Павло Фукс втік з Росії

"Розглянувши матеріали заяви, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вважає за необхідне прийняти зазначену вище заяву до свого провадження і призначити до розгляду в судовому засіданні", – йдеться в рішенні.

Судове засідання призначено на 11 грудня.

В результаті афери російсько-українського олігарха Павла Фукса київський метрополітен вже кілька разів опинявся на межі зупинки. З бюджету йдуть сотні мільйонів гривень.

У 2009-2010 компанія Фукса "Укррослізинг" продала київському метрополітену 100 вагонів в лізинг по захмарною ціною, а в 2016 р зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму майже 2 млрд гривень. З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір вже після його підписання.

Однак нещодавно правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати "заборгованість" .

Підставою стало те, що в ході розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: в 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахувало компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, які підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить понад 600 мільйонів грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арешт рахунків боляче вдарив по вигодонабувачів афери. Австрійський бізнесмен від імені ODELUS-Construkt Kft. (і, відповідно, афільованної з Фуксом "Австро-Угорської Лизингової компанії") поскаржився Зеленському на суддів. Після цього вони стали масово брати самовідвід.

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