ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

"Ще одні "перевіряльники": у Києві на камери відеоспостереження потрапили ймовірні грабіжники

2.3тЧитати матеріал російською

У Києві на камери відеоспостереження зафіксували пару, яка намагалася проникнути в чужі квартири.

Зловмисники орудували у Святошинському районі, на вул. Якуба Коласа, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще одні "перевіряльники" ходили на Якуба Коласа, 21 й перевіряли, чи всі мешканці зачинили двері", – уточнили в соцмережі.

Новини
Куратор ринків і "квартирників": у Києві затримали ''злодія в законі''
Зловмисники

Зловмисники

Скріншот "Київ Оперативний"

На записі видно, що чоловік і жінка по черзі підходять до різних квартирах і намагаються відкрити двері.

Зловмисники

Зловмисники

Скріншот "Київ Оперативний"

"Ще одні "перевіряльники": у Києві на камери відеоспостереження потрапили ймовірні грабіжники

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у січні жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія. Вони зреагували на появу в під'їзді невідомої особи, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки