"Ще одні "перевіряльники": у Києві на камери відеоспостереження потрапили ймовірні грабіжники

У Києві на камери відеоспостереження зафіксували пару, яка намагалася проникнути в чужі квартири.

Зловмисники орудували у Святошинському районі, на вул. Якуба Коласа, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще одні "перевіряльники" ходили на Якуба Коласа, 21 й перевіряли, чи всі мешканці зачинили двері", – уточнили в соцмережі.

Зловмисники Скріншот "Київ Оперативний"

На записі видно, що чоловік і жінка по черзі підходять до різних квартирах і намагаються відкрити двері.

Зловмисники Скріншот "Київ Оперативний"

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у січні жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія. Вони зреагували на появу в під'їзді невідомої особи, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.

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