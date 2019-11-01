Прикривався "зв’язками" в ОП: у Києві затримали небезпечного злочинця

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який представлявся "позаштатним помічником" вищого керівництва держави і торгував посадами.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що зловмисник підшукував "клієнтів" через контакти з діловими колами та чиновниками середньої ланки. Про це повідомила прес-служба відомства.

Шахрай представлявся "близьким другом" майже всіх вищих осіб держави, пропонуючи посприяти призначенню на керівні посади в правоохоронні та державні органи.

"Зокрема, за працевлаштування директором одного з державних підприємств зловмисник виставив ціну майже в 1,5 млн дол. У цьому випадку він посилався на особисті зв'язки і запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу Президента України", – відзначили в Службі.

Затримання шахрая у Києві

Правоохоронці затримали шахрая у центрі Києва, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після отримання частини авансу в розмірі 50 тис. долл.

Затримання шахрая у Києві

Слідчими СБУ зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Затримання шахрая у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час отримання хабара в 30 тис. дол. СБУ затримала керівника одного з підрозділів Фонду держмайна. Під час обшуків у нього знайшлося готівки ще на 500 тис. Дол.

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