СБУ викрила у Києві проросійських провокаторів, які закликали до поділу України

У Києві викрили угруповання проросійських провокаторів, які закликали до поділу України та утворення в низці її регіонів псевдореспублік на кшталт терористичних "Л/ДНР".

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України, уточнивши, що один із зловмисників має російський паспорт.

Зокрема, діяльність пропагандистської мережі була спрямована на зйомку та поширення в інтернеті сепаратистських матеріалів. Крім того, вона сприяла розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

Один із зловмисників має російський паспорт Сайт СБУ

"Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Також встановлено, що зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах. Ініційована СБУ експертиза засвідчила, що відзняті відеоматеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", – йдеться у повідомленні.

Записи про розрахунки російських кураторів Сайт СБУ

Записи, вилучені у помешканні одного з членів проросійського угруповання Сайт СБУ

Під час слідчих дій за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи, що діяла в інтересах країни-агресорки, правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

За місцем проживання зловмисників було виявлено великі суми готівкових коштів Сайт СБУ

В пропагандистів знайшли пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища Сайт СБУ

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи та його спільнику. Зараз тривають слідчі дії.

Крім того, перевіряється інформація щодо можливої причетності окремих російських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.

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