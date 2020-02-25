СБУ запідозрила посадовців комунального підприємства "Київміськсвітло" у масштабних зловживаннях під час закупівель товарів для зовнішнього освітлення столиці України.

Про це повідомила пресслужба СБУ на своєму сайті. За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів закладу забезпечило перемогу у тендері наближеній до нього комерційній структурі. Мова йшла про тендер на придбання освітлювальних засобів для поточних потреб міста.

Так, за інформацією СБУ, загальна сума контрактів сягнула кількох десятків мільйонів грн, а частину грошей було розтрачено. За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість ламп для вуличного освітлення.

СБУ викрила масштабну аферу "Київміськсвітла". Ілюстрація КП "Київміськсвітло"

Комплексна товарознавча та судово-економічна експертизи засвідчили, що через такі дії місцевому бюджету завдали збитків у особливо великих розмірах. П’ятьом посадовцям "Київміськсвітла" оголосили про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ліхтарі, які комунальники замінили в Маріїнському парку Києва в грудні 2019 року, поржавіли у лютому 2020 року.

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