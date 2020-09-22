СБУ викрила керівника держпідприємства НАН України на хабарі

Борис Бондар Кримінал 20:16, 22.09.2020 Оновлено: 21:40, 22.09.2020

Служба безпеки викрила протиправну діяльність одного з керівників державних підприємств, що входять до складу Національної академії наук.

Про це повідомили 22 вересня у пресцентрі СБУ. Оперативники затримали спільника чиновника в Києві після отримання першої частини хабара.

За попередніми даними слідства, керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в розмірі $200 тис.

"За цю суму він гарантував бізнесменові сприяння в укладенні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею в постійне користування земельної ділянки. Земля, розташована в столичному регіоні площею 0,41 гектара, перебуває у власності НАН України", – йдеться у повідомленні.

Зараз керівнику держпідприємства і його спільникові повідомлено про підозру за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Оперативники затримали спільника чиновника в Києві.
Пресцентр СБУ
Керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури $200 тис.
Пресцентр СБУ
Керівник гарантував бізнесменові сприяння в укладенні договору інвестиційної діяльності.
Пресцентр СБУ
Земля, розташована в столичному регіоні площею 0,41 гектара, перебуває у власності НАН України.
Пресцентр СБУ
Спільник чиновника отримав першу частину хабара.
Пресцентр СБУ
Керівнику держпідприємства і його спільникові повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України.
Пресцентр СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України повідомила, що викрила колишнього директора підприємства концерну "Укроборонпром", який завдав державі збитків майже на 5 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення.

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