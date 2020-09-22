СБУ викрила керівника держпідприємства НАН України на хабарі

Служба безпеки викрили протиправну діяльність одного з керівників державних підприємств, що входять до складу Національної академії наук.

Про це повідомили 22 вересня в пресцентрі СБУ. Оперативники затримали спільника чиновника в Києві після отримання першої частини хабара.

За попередніми даними слідства, керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в розмірі $200 тис.

"За цю суму він гарантував бізнесменові сприяння в укладенні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею в постійне користування земельної ділянки. Земля, розташована в столичному регіоні площею 0,41 гектара, знаходиться у власності НАН України", – сказано в повідомленні.

Зараз керівнику держпідприємства і його спільникові повідомлено про підозру за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України повідомила, що викрила колишнього директора підприємства концерну "Укроборонпром", який завдав державі збитків майже на 5 мільйонів гривень при виконанні державного оборонного замовлення.